В Краснодаре возбудили дело о халатности после побега рецидивиста из отдела полиции

КРАСНОДАР, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи в Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении двух бывших полицейских по статье о халатности в связи с побегом мужчины из отдела полиции, которые позднее был найден и задержан. Об этом журналистам сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

В конце января полиция региона сообщала, что при сопровождении оперативным дежурным задержанных лиц из специального помещения содержания в туалет 46-летний мужчина, который ранее был судим и находился в федеральном розыске, совершил побег из отдела полиции в Краснодаре. Было организовано проведение проверки. В начале февраля сотрудники полиции задержали сбежавшего в Волгоградской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего дежурного дежурной части пункта полиции микрорайона Гидростроителей УМВД РФ по городу Краснодару и помощника оперативного дежурного. Они подозреваются в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии следствия, помощник оперативного дежурного первоначально поместил мужчину в специальное помещение для содержания задержанных, но в ночь на 29 января его выпустили из этого помещения и оставили без присмотра, он смог свободно перемещаться. По данным ведомства, у мужчины был неустановленный пока сообщник, который с улицы помог ему отогнуть металлическую решетку на окне в комнате отдыха оперативного дежурного, за счет чего преступник смог совершить побег.