Суд в Петербурге арестовал двух новых фигуранток дела об отравлении пациентов барием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Два заместителя главного врача медцентра в Петербурге, семь пациентов которого ранее умерли и более 20 пострадали после рентгена желудка, арестованы до конца марта. Об этом сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Натальи Суровенко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, сроком по 26 марта 2022 года", - говорится в сообщении. Аналогичная мера и на тот же срок избрана Александре Феофановой, заместителю главврача по медицинской части. Суровенко, согласно информации с сайта медцентра, занимает в клинике должность заместителя по лечебной и экспертной работе.

Ранее в рамках расследования скандального дела был арестован сам главный врач Евгений Попов, а также заведующая отделом лучевой диагностики Елена Медведева. Четвертая обвиняемая, старшая медсестра учреждения, была отпущена следствием под подписку о невыезде.

По версии следствия, в медцентре длительное время применялся промышленный химический препарат бария, не включенный в госреестр лекарственных средств и не отвечающий требованиям безопасности. По факту происшествия в конце января было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Сообщалось также о проведении обысков в коммерческой структуре, которая поставила в учреждение препарат. У фирмы была изъята необходимая документация, руководство и сотрудники были допрошены.