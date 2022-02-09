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В Туле задержали главу управляющей компании после падения наледи на ребенка

10-летняя девочка госпитализирована с серьезными травмами

ТАСС, 9 февраля. Большая глыба льда упала с пятиэтажного дома на 10-летнюю девочку в Туле, ребенок госпитализирован. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело и задержали директора управляющей компании, обслуживающей дом, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

"В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержан и взят под домашний арест 34-летний директор управляющей компании, осуществляющей обслуживание дома, откуда упала наледь. Следствием ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, девочка получила серьезные травмы. В настоящий момент она находится в больнице, ей оказывают необходимую помощь.

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