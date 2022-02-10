В Новой Зеландии сильные ливни привели к наводнениям

СИДНЕЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Сильные ливни привели к наводнениям в некоторых городах округа Буллер, расположенного на северо-западном побережье Южного острова Новой Зеландии. Как сообщили в четверг в окружном управлении по чрезвычайным ситуациям, жителей городов Седдонвилл, Мокихинуи и Вестпорт эвакуируют.

"Моделирование показывает, что большая часть Вестпорта попадет в зону затопления к вечеру, <…> и мы проводим обязательную эвакуацию жителей", - указано в заявлении ведомства, опубликованном на его странице в Facebook. Также отмечается, что частично затопленными оказались низко расположенные города Седдонвилл и Мокихинуи. Их жители эвакуированы и размещены в специальных центрах, обустроенных в муниципальных зданиях.

Управление по чрезвычайным ситуациям также выступило с предупреждением о значительном загрязнении питьевой воды из-за наводнений в местах водозабора и просят жителей округа Буллер кипятить воду перед употреблением. В ряде районов оказались разрушены коммунальные коммуникации и линии электропередачи, из-за оползней перекрыты девять автомагистралей.

Многодневные ливни обрушились северо-западное побережье Южного острова страны 4 февраля. Власти призвали население пострадавших от наводнений регионов держаться в стороне от паводковых вод и не приближаться к вышедшим из берегов рекам.