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В Иркутской области произошло ДТП с автобусом

Один человек погиб, трое пострадали

ИРКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля произошло в четверг в Братске Иркутской области, в результате ДТП один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сегодня около 06:00 (01:00 мск) произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2107 и автобуса ПАЗ. В результате ДТП 26-летняя пассажирка "Жигулей" от полученных травм скончалась на месте, водитель указанного автомобиля и два других пассажира госпитализированы. В автобусе никто не пострадал. На момент ДТП в нем находился один пассажир", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.

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