В Астраханской области задержали водителя, который находился в розыске

АСТРАХАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ДПС на автодороге в Астраханской области, применив оружие, остановили водителя, совершавшего опасные маневры и проигнорировавшего требования полицейских об остановке. Задержанным оказался житель Элисты, находившийся в федеральном розыске, сообщается на сайте "МВД-медиа".

"На автодороге в Астраханской области полицейскими был замечен автомобиль, водитель которого, создавая угрозу другим участникам дорожного движения, совершал опасные маневры. Проигнорировав требования полицейских об остановке, он продолжил движение в сторону границы с Республикой Калмыкия. Инспекторы ДПС при помощи громкоговорящей установки предупредили водителя о намерении применить огнестрельное оружие, однако это не подействовало, и оружие было применено. Водитель был задержан, им оказался 32-летний житель Элисты, находящийся в федеральном розыске", - сообщается на сайте.

Уточняется, что, передвигаясь на высокой скорости, водитель был близок к совершению ДТП, уходя от преследования, он чуть не сбил пешехода.