ФСБ заявила, что действиями подростка, "минировавшего" школы управляли из-за рубежа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Подростком, задержанным за рассылку сообщений о "минировании" школ в Екатеринбурге, управлял куратор из-за рубежа, сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на УФСБ по Свердловской области.

"Так, по данным ведомства, юноша, задержанный на этой неделе по подозрению в лжеминировании сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области и регионального УФСБ, был участником одного из тематических сетевых сообществ в интернет-мессенджере. В группе обсуждались способы и результаты совершенных лжеминирований. Летом 2021 года у молодого человека появился опытный "куратор" из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что, по данным УФСБ, после каждой совершенной рассылки подросток отправлял своему куратору отчет в виде ссылок на СМИ. "Таким способом он декларировал, что цель его атаки была достигнута. Получение одобрения от своего зарубежного куратора являлось основным мотивом, подталкивавшим подростка к совершению последующих эпизодов преступления. При этом на допросе у силовиков он подтвердил, что осознавал противозаконность своих действий", - пояснили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

8 февраля сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали подозреваемого в серии ложных сообщений криминального характера школам, торговым центрам и другим объектам социальной инфраструктуры.