Экс-председателя Татфондбанка Мусина отправили в СИЗО по новому уголовному делу

КАЗАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани заключил под стражу экс-председателя ПАО "Татфондбанк" Роберта Мусина, обвиняемого по новому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"В судебном заседании представитель прокуратуры Приволжского района Казани Артур Девятеев поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом оно удовлетворено. Срок - до 10 апреля 2022 года", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе суда уточнили, что Мусин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

28 сентября Вахитовский районный суд Казани приговорил Мусина к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, признав виновным в злоупотреблении полномочиями по шести эпизодам. Гражданский иск признанного потерпевшей стороной Агентства по страхованию вкладов к Мусину суд удовлетворил частично.

В марте 2017 года Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка, в апреле того же года Арбитражный суд Татарстана признал финансово-кредитную организацию банкротом. В июле 2018 года банкротом признали и самого Мусина.