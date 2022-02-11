В Новосибирске отключили теплоснабжение в 43 многоквартирных домах

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Отключение теплоснабжения произошло в 43 многоквартирных домах в ночь на пятницу в левобережной части Новосибирска, говорится в сообщении ГУ МЧС по области. Под отключения также попали семь социально значимых объектов и 12 административных зданий.

"В 02:10 (по местному времени) поступила информация о снижении параметров теплоснабжения в Ленинском районе. На место выехала оперативная группа. Под отключение попали 43 многоквартирных дома, 7 социально значимых объектов, 12 административных зданий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате прорыва были частично затоплены административные помещения 6 пожаро-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС. Для устранения аварии привлечены 13 человек. Планируется, что аварию устранят к 10:00 местного времени (06:00 мск).

По данных синоптиков, в пятницу температура в Новосибирске опустилась до 19 градусов мороза. Ветер 3-8 м/с.