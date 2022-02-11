Обвиняемые в нападении на "Пятерочку" в Подмосковье признали вину еще по двум эпизодам

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Все четверо обвиняемых в нападении на магазин в Подмосковье признали вину, а также сознались еще в двух преступлениях. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В ходе допросов обвиняемые дали следователям признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений, в том числе по двум эпизодам разбойных нападений, совершенных ими ранее на территории Истринского городского округа. В ближайшее время данные уголовные дела поступят в следственный отдел из органов МВД для соединения в одно производство", - сказала Врадий.

Установлено, что один из нападавших в прошлом сотрудник этого продуктового магазина, поэтому он был осведомлен о внутренних процессах работы. Всем четырем мигрантам предъявлено обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть. Сегодня следователь ходатайствует об их аресте.

В ночь на 9 февраля в селе Новопетровское неизвестные в масках ворвались в магазин "Пятерочка", избили его сотрудников. В результате кассир, женщина 1970 года рождения, погибла, директор магазина и его супруга госпитализированы. Грабители похитили из кассы 71 тыс. рублей и скрылись, но были задержаны по горячим следам.

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