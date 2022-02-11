Продавцу опасных для здоровья игрушек в Москве грозит штраф в размере 600 тыс. рублей

МОСКВА, 11 февраля /ТАСС/. Продавцу вредных для здоровья игрушек в магазине на улице Миклухо-Маклая в Москве грозит штраф в размере 600 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В Москве была проведена проверка детского магазина, расположенного на ул. Миклухо-Маклая, в связи с публикацией в СМИ материала о нанесенном вреде здоровью ребенка от приобретенной в данном магазине игры. В ходе мероприятий в магазине из оборота было изъято 20 игр "Фараоновы змеи", содержащих в своем составе дихромат аммония, относящегося к 1-му классу опасности, представляющих потенциальную опасность для здоровья. <…> Продавцу опасного товара грозит штраф в размере до 600 тыс. рублей и конфискация предметов административного правонарушения", - сообщили в пресс-службе.

В рамках назначенного столичным территориальным подразделением Роспотребнадзора административного расследования две игры из числа изъятых были направлены на лабораторное исследование, по итогам которого игра "Фараоновы змеи" признана не соответствующей техническому регламенту таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек" и вредной для жизни и здоровья граждан.

"На основании лабораторного заключения территориальным подразделением Роспотребнадзора по городу Москве в отношении юридического лица, осуществлявшего реализацию опасных для здоровья игрушек, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов")", - заключили в департаменте.