Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой под Иваново

ИВАНОВО, 11 февраля. /ТАСС/. Столкновение пассажирского автобуса и легковушки произошло на автодороге в Ивановской области, пострадал один человек. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.

"На автодороге Плес - Приволжск произошло ДТП с пассажирским ПАЗ. Водитель автобуса не уступил дорогу легковому автомобилю Chevrolet и произошло столкновение", - сообщает пресс-служба.

По данным полиции, в рейсовом автобусе находились пять пассажиров. В настоящий момент известно об одной пострадавшей женщине, которую осматривают медики. На месте работают сотрудники ГИБДД.