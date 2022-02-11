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Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой под Иваново

Пострадал один человек

ИВАНОВО, 11 февраля. /ТАСС/. Столкновение пассажирского автобуса и легковушки произошло на автодороге в Ивановской области, пострадал один человек. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.

"На автодороге Плес - Приволжск произошло ДТП с пассажирским ПАЗ. Водитель автобуса не уступил дорогу легковому автомобилю Chevrolet и произошло столкновение", - сообщает пресс-служба.

По данным полиции, в рейсовом автобусе находились пять пассажиров. В настоящий момент известно об одной пострадавшей женщине, которую осматривают медики. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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