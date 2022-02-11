Житель Адыгеи подозревается в участии в деятельности экстремистской организации

МАЙКОП, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи в Адыгее возбудили дело в отношении жителя республики, который подозревается в участии в деятельности экстремистской организации "Союз Славянских Сил Руси". Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Адыгея в отношении 51-летнего жителя Майкопского района по материалам проверки, поступившим из УФСБ России по республике, возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2019 года подозреваемый вступил в межрегиональное общественное объединение "Союз Славянских Сил Руси" (запрещен на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и начал активно участвовать в его работе. Он размещал в интернете пропагандистские материалы, публично высказывался в поддержку организации, демонстрировал свою приверженность ей.