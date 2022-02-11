В результате взрыва газа в клинике в Узбекистане погиб один человек

ТАШКЕНТ, 11 февраля. /ТАСС/. В результате взрыва газа в лечебно-диагностическом центре "Зитерия" в Узбекистане погиб один человек, получили травмы еще 11. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Хаёт Шамсутдинов.

"По уточненным данным, в результате взрыва погиб один человек, 11 получили травмы", - написал он в своем Telegram-канале.

Шамсутдинов также сообщил, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 257 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса Узбекистана.

Ранее МЧС республики сообщило, что взрыв произошел на первом этаже частной клиники в Шахриханском районе Андижанской области в 11:30 по местному времени (09:30 мск). Стены здания были сильно повреждены. Первоначально сообщалось об одном погибшем и о четырех пострадавших.