В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство в Энгельсе Саратовской области после госпитализации пятилетнего мальчика с колото-резаными ранами. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по области.

"Следственным отделом по Энгельсу следственного управления СК России по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - говорится в сообщении.

По данным следователей, ночью 12 февраля из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в больницу доставили пятилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи.

В прокуратуре Саратовской области уточнили, что речь идет об общежитии. При проведении собственной проверки надзорное ведомство установило, что мальчик воспитывается 29-летней матерью, семья переехала в город на постоянное место жительство в июле 2020 года.

На место происшествия выезжал и.о. прокурора города Александр Осипов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, отметив, что в рамках проверки выясняются обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие этому. "По результатам проведенной проверки будет дана оценка исполнению женщиной родительских прав, а также надлежащего исполнения органами системы профилактики возложенных полномочий, рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.