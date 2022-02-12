В ДТП в Курганской области погибли два человека

ТАСС, 12 февраля. В результате столкновения двух легковых автомобилей в Белозерском районе Курганской области два человека погибли, четверо, в том числе трое детей, получили травмы. Об этом сообщили в субботу журналистам в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИДД по региону.

По данным управления, по предварительной информации, водитель Lada Priora в условиях недостаточной видимости не убедился в безопасности обгона и столкнулся с Hyundai. "В результате столкновения водитель Lada и женщина-пассажир, находящаяся на заднем пассажирском сиденье, от полученных травм погибли. Девушка-пассажир 2000 года рождения <…> получила телесные повреждения. Также травмы получил несовершеннолетний пассажир автомобиля. Водитель Hyundai в ДТП не пострадал. Его несовершеннолетние дочери - пассажирки девяти и 13 лет - получили телесные повреждения, обоим назначено амбулаторное лечение", - сказали в отделении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.