Теплоснабжение города Оха на севере Сахалина нарушено из-за аварии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Теплоснабжение Оха на севере острова Сахалин, в котором живут более 23 тыс. человек, нарушено из-за утечки теплоносителя, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня около 18:00 (10:00 мск) на Охинской ТЭЦ, которая обеспечивает северную столицу Сахалина теплом и электричеством, произошла утечка теплоносителя. На место происшествия были незамедлительно направлены аварийные бригады. Последствия инцидента ликвидируют более 20 специалистов и шесть единиц техники. Управляет восстановительной операцией руководство энергообъекта при участии мэра Елены Касьяновой и главы ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз" Ивана Тарана", - говорится в сообщении.

Глава региона Валерий Лимаренко обозначил, что аварию необходимо устранить до того, как квартиры охинцев промерзнут. Утечка произошла из-за лопнувшего корпуса задвижки на одной из труб. Теплоснабжение в городе планируется полностью восстановить к утру 13 февраля. Пока ведутся работы, сети теплоснабжения поставят на внутреннюю циркуляцию, горожан просят не сбрасывать теплоноситель из системы, чтобы не допустить завоздушивания.