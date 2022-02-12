СК попросит арестовать подозреваемую в покушении на сына в Энгельсе

ТАСС, 12 февраля. Суд в понедельник изберет меру пресечения женщине, подозреваемой в покушении на убийство сына в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Следователи планируют ходатайствовать о заключении женщины под стражу на два месяца.

"Суд планируется на понедельник. [СК] будет настаивать на страже, я так думаю", - сказал источник.

По данным следствия, 12 февраля ночью, не позднее 01:15, 29-летняя женщина находилась со своим пятилетним сыном по адресу своего места жительства в квартире дома по улице Полтавской в Энгельсе. Женщина, находясь в состоянии опьянения, с целью убийства малолетнего сына, нанесла ему множественные колото-резаные ранения тела, в том числе в область груди, живота и шеи. Услышав шум, соседи вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи. Медицинские работники госпитализировали ребенка, сейчас за его жизнь борются врачи.

По факту происшествия отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области расследует уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали 29-летнюю мать ребенка, подозреваемую в совершении преступления, и доставили ее в следственный отдел, с подозреваемой проводятся следственные действия. СК выполняет комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, осуществляется сбор информации о семье, где воспитывался ребенок, отметили в СК. Органами предварительного следствия также будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должных лиц органов профилактики. Собственную проверку по факту инцидента также проводит прокуратура Саратовской области.