Экс-охранник получил два года колонии по делу о гибели ребенка от удара током в Оренбуржье

ТАСС, 12 февраля. Суд приговорил сотрудника охраны железнодорожного транспорта к двум годам лишения свободы по делу о халатности, в результате которой от удара током погиб ребенок и пострадали два подростка в Оренбургской области. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Собранные Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении стрелка стрелковой команды № 2 станции Орск Оренбургского отряда ведомственной охраны филиала федерального государственного предприятия "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации" на Южно-Уральской железной дороге. <…> При вынесении решения суд учел, что подсудимый имеет двоих детей, ранее он не был судим, а по месту жительства характеризуется положительно, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года", - сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что при рассмотрении дела бывший охранник полностью признал свою вину.

25 июля 2021 года три девочки беспрепятственно прошли к вагону-цистерне с опасным грузом - газ бутан, поднялись по боковой металлической лестнице на верхнюю часть вагона. Там они получили электротравмы, желая сделать селфи на вагоне-цистерне. Одна из пострадавших умерла, ей было 11 лет. Здоровью двух других пострадавших 13 и 15 лет был причинен тяжкий вред.

Суд установил, что травмирование девочек произошло из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей осужденным. Он, лично наблюдая несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых на территории железнодорожной станции рядом с охраняемыми вагонами, самовольно покинул пост охраны и находился в помещении дежурной по станции Халилово за пределами границ поста.

Для недопущения повторения подобных случаев суд также направил в адрес контролирующих ведомств и руководству охранного предприятия представление об устранении обстоятельств, из-за которых было совершено преступление, и усилении ведомственного контроля за работой преподавательского состава.