В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли, один несовершеннолетний получил травмы при столкновении легкового автомобиля и грузовика около села Стексово в Ардатовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, сегодня около 17:00 в районе села Стексово в Ардатовском районе водитель автомобиля Škoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель и два пассажира скончались на месте, один из которых несовершеннолетний", - отметили в пресс-службе.

Еще одного несовершеннолетнего пассажира доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, сказали в пресс-службе ведомства.