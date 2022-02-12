Омбудсмен Чечни попросит Генпрокуратуру принять меры в отношении депутата Закускина

ГРОЗНЫЙ, 12 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обратится к Генпрокуратуре РФ с просьбой принять меры в отношении главы совета депутатов Мещанского района Москвы от "Единой России" Александра Закускина, который якобы распылил перцовый баллончик в лицо 69-летней чеченки.

Ранее депутат Госдумы РФ Петр Толстой разместил в своем Telegram-канале видеозапись, на которой пожилая жительница Чечни рассказывает о нападении на нее в Москве депутата Закускина. Женщина в видео поясняет, что торговала рядом с мечетью, когда депутат начал предъявлять ей претензии и угрожать депортацией.

"Согласно выписке из медицинской карты амбулаторного больного Юсупхаджиева получила ожог коньюктивы и роговицы глаз первой степени. Считаю, что в действиях Александра Закускина усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Мы уже подготовили обращение на имя генерального прокурора России с просьбой принять меры прокурорского реагирования", - написал омбудсмен на своей странице в Instagram.

По его словам, также планируется обратиться к председателю Московской городской Думы с просьбой принять соответствующее решение в отношении депутата.

"Женщина рассказала, что Александр Закускин кричал на нее, пнул ногой ящик, который она использовала для торговли, и угрожал депортировать. В ответ она попыталась показать политику свой российский паспорт. Но вместо того, чтобы посмотреть ее паспорт и убедиться, что она является гражданкой России и депортации не подлежит, он достал из своего автомобиля перцовый баллончик и брызнул ей в лицо", - рассказал Солтаев после общения с пострадавшей.

Пресс-секретарь Александра Закускина и сам депутат на запросы ТАСС не ответили.