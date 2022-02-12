В Петербурге суд избрал меры пресечения подозреваемым в хищении денег на уборку снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу четырех фигурантов уголовного дела о хищении средств, выделенных на уборку города от снега и наледи. Одного из подозреваемых отправили под домашний арест, остальным суд избрал запрет определенных действий, сообщили в субботу в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Макарчука, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Суд отказал следствию, избрав домашний арест до 8 апреля 2022 года", - говорится в сообщении. Предполагаемым подельникам Макарчука - Алексею Веселозерову, Дмитрию Нестеренко и Анне Ореховой - на весь период предварительного расследования суд избрал запрет определенных действий.

По версии следствия, фирма, в которой фигуранты занимали различные должности (в частности, Макарчук является генеральным директором), заключила два госконтракта с комитетом по благоустройству Петербурга на уборку Василеостровского района. На деле подозреваемые не имели реальной возможности исполнить условия договоров подряда и под предлогом оказания услуг по ручной уборке тротуаров Василеостровского района похитили из бюджета более 1 млн рублей.

Все фигуранты были задержаны после масштабных обысков, проведенных во вторник на коммунальных и дорожных предприятиях города. Итогом рейда стало возбуждение 19 уголовных дел о мошенничестве, источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС о шести задержанных, пять из которых имели отношение к Василеостровскому району, еще один - к Адмиралтейскому. Как пояснил источник в субботу, пятый фигурант с Васильевского острова находится под подпиской о невыезде, а подозреваемых по Адмиралтейскому району стало двое, обоим также избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.