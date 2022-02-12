Движение судов через Босфор частично возобновили

АНКАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Движение судов через пролив Босфор спустя почти пять часов после остановки частично возобновилось в субботу, сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

"Движение судов возобновилось в направлении с юга на север после того, как сухогруз Cheng May был успешно отбуксирован", - сообщили в ведомстве.

Согласно данным портала Marine Traffic, судно под флагом Либерии направлялось из порта Пуэрто-Боливар в Зонгулдак. Ранее в субботу из-за поломки судна было приостановлено движение через Босфор.