{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение судов через Босфор частично возобновили

Главное управление береговой охраны Турции сообщило, что сухогруз Cheng May успешно отбуксировали
© AP Photo/Emrah Gurel, архив

АНКАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Движение судов через пролив Босфор спустя почти пять часов после остановки частично возобновилось в субботу, сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

"Движение судов возобновилось в направлении с юга на север после того, как сухогруз Cheng May был успешно отбуксирован", - сообщили в ведомстве.

Согласно данным портала Marine Traffic, судно под флагом Либерии направлялось из порта Пуэрто-Боливар в Зонгулдак. Ранее в субботу из-за поломки судна было приостановлено движение через Босфор.

Теги
Турция
В Сочи эвакуируют жильцов многоквартирного дома в связи с обнаружением в нем трещин
Дом построен в 1973 году
Читать полностью