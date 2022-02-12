Потерпевшие при пожаре в жилом доме в Орехово-Зуеве получат материальную помощь

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Орехово-Зуева выплатят материальную помощь потерпевшим при пожаре в многоквартирном жилом доме. Семьям выделят по 30 тыс. рублей на каждого, одиноко проживающим - по 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Люди, чьи квартиры сгорели при пожаре в жилом доме в Орехово-Зуеве, смогут получить материальную помощь. Ее оформление начнется уже в воскресенье", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что, согласно официальным данным, в доме зарегистрировано 75 человек. По факту в нем проживают 38, из них 15 - дети в возрасте от года до 18 лет. Пять семей временно расселили в квартиры маневренного фонда, остальных людей забрали их родственники.

"Администрация округа организовала обеспечение одеждой, медикаментами и мебелью в предоставленные квартиры. Уже с завтрашнего дня потерпевшие при пожаре смогут оформить себе материальную помощь. Одиноким людям выплатят по 50 тыс. рублей, а семьям - по 30 тыс. на каждого", - добавили в правительстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром. Главе округа Руслану Заголовацкому он поручил разместить эвакуированных жильцов и обеспечить их всем необходимым.

В субботу днем в жилом многоквартирном доме в Орехово-Зуеве произошел пожар, загорелась кровля дома 34 на улице Ленина. В результате пожара произошло обрушение кровли по всей площади, а также обрушение перекрытий на четвертом и третьем этажах на площади 20 кв. м. Пострадавших и погибших нет.