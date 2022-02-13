В двух районах на юге Сахалина сохраняется лавинная опасность

ТАСС, 13 февраля. Синоптики объявили об опасности схода снежных лавин в двух районах на юге Сахалина. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба территориального управления МЧС.

Ранее синоптики уже объявляли на 11 февраля лавинную опасность на юге Сахалина.

"13 и 14 февраля прогнозируется сильная лавинная опасность в селе Чехов Холмского района. Кроме этого, 13 и 14 февраля лавиноопасно на территории Невельского района. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин", - приводят в сообщении данные регионального противолавинного центра УГМС.

Сегодня температура воздуха на Сахалине составляет минус семь градусов, вечером возможен небольшой снег.