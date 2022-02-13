{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В двух районах на юге Сахалина сохраняется лавинная опасность

На остальной территории острова возможен сход одиночных лавин

ТАСС, 13 февраля. Синоптики объявили об опасности схода снежных лавин в двух районах на юге Сахалина. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба территориального управления МЧС.

Ранее синоптики уже объявляли на 11 февраля лавинную опасность на юге Сахалина.

"13 и 14 февраля прогнозируется сильная лавинная опасность в селе Чехов Холмского района. Кроме этого, 13 и 14 февраля лавиноопасно на территории Невельского района. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин", - приводят в сообщении данные регионального противолавинного центра УГМС.

Сегодня температура воздуха на Сахалине составляет минус семь градусов, вечером возможен небольшой снег.

Теги
РоссияСахалинская область
В Японии нашли тело пилота разбившегося истребителя F-15
Поиски второго пилота продолжаются
Читать полностью