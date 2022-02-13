В Дагестане главу Шамильского района суд временно отстранил от должности

МАХАЧКАЛА, 13 февраля./ТАСС/. Суд в Дагестане временно отстранил от должности главу Шамильского района Магомеда Гасанова. Он подозревается в приобретении права собственности на земельный участок, относящийся к категории земель населенных пунктов, об этом сообщается на сайте Советского суда Махачкалы.

"Постановлением суда от 12 февраля 2022 года удовлетворено ходатайство органов следствия о временном отстранении от должности главы муниципального образования "Шамильский район" Магомеда Гасанова. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК РФ "Мошенничество" и "Подделка документов", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Гасанов подозревается в приобретении права собственности на земельный участок площадью 1,3 тыс. кв. м, относящийся к категории земель населенных пунктов, путем представления поддельных документов в местный отдел управления Росреестра по Дагестану. Муниципальному образованию "село Хебда" причинен материальный ущерб на сумму 274 040 рублей.