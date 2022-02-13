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Вылет авиарейса с Камчатки в Москву задержали на сутки

Самолет не вылетел по технической причине

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Вылет самолета из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово в Москву, который должен был состояться 13 февраля в 13:25 (04:25 мск), задержали на сутки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Рейс из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Москву задерживается на сутки. Сегодня борт не вылетел по технической причине со стороны авиакомпании. Сейчас работу с пассажирами ведет представитель авиакомпании, планируется рейс осуществить завтра", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияКамчатский край
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