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Затонувшее в порту в Приморье судно подняли на поверхность

Продолжается откачка воды из внутренних помещений борта

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Специалисты подняли на поверхность и поставили на ровный киль судно "Акванавт", затонувшее в порту Зарубино в Приморье в начале февраля, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"Судно находится на плаву, <...> продолжаются работы по откачке и устранению водонефтяных пятен, <...> судно поставлено на ровный киль, на левый борт крен два градуса, все остальное нормально. Общим итогом откачано и увезено на утилизацию 840 кубометров водонефтяной смеси", - сообщил собеседник.

Он уточнил, что два плавкрана, которые поднимали судно, покинули место работ. Сейчас продолжается откачка воды из внутренних помещений судна и их герметизация.

Судно "Акванавт" затонуло 2 февраля у причала Зарубинской базы флота, эвакуировали14 членов экипажа, один человек погиб. Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Кравченко ранее сообщил ТАСС, что на борту судна было 27 тонн дизельного топлива и одна тонна моторного масла.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести расследование обстоятельств затопления судна "Акванавт" и принять меры по обеспечению безопасности рыбаков. В частности, на проведенном совещании по этому вопросу Росприроднадзору поручили обеспечить проведение оценки экологических последствий аварии и совместно с Морспасслужбой не допустить попадания топлива в воду при подъеме затонувшего судна.

Судно "Акванавт" принадлежит компании "Примкраб", его построили в Японии в 1980 году, оно работало под российским флагом. Его длина составляет 33,2 м, ширина - 6,38 м.

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