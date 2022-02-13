На Кольцевой линии метро восстановили движение после инцидента с человеком на путях

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на путях. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Кольцевой линии по направлению против часовой [стрелки] восстановлено. <...> [Оно] осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале появилась информация о человеке на путях, что стало причиной увеличения интервалов движения поездов на этой линии.