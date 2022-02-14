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В Японии нашли тела обоих пилотов разбившегося истребителя F-15

Самолет потерпел крушение 31 января после вылета с базы ВВС Комацу в префектуре Исикава

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела обоих пилотов разбившегося в прошлом месяце боевого самолета F-15 ВВС Японии. Об этом объявило в понедельник командование Военно-воздушных сил самообороны страны.

Оба тела были найдены в Японском море, куда самолет рухнул 31 января практически сразу же после вылета с базы ВВС Комацу в префектуре Исикава. F-15 выполнял тренировочный полет.

Япония имеет 155 самолетов F-15, это основная сила ВВС страны. Их производила по американской лицензии корпорация тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries. Эти машины сейчас постепенно заменяют на более совершенные боевые самолеты пятого поколения F-35, которые закупают в США, а потом также будут собирать в Японии.

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