Суд избрал подписку о невыезде сыну экс-премьера Дагестана по делу об убийстве студентки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы избрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения Муртузали Меджидову, обвиняемому в убийстве студентки МГИМО из Казахстана весной 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По результатам проведения предварительного слушания на 15 марта 2022 года назначено судебное заседание присяжных заседателей, удовлетворено ходатайство стороны обвинения, Меджидову М.М. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказали в суде.

Муртузали Меджидов - сын экс-главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова. Его задержали и арестовали спустя два года после смерти девушки, Меджидову-младшему предъявили обвинение в убийстве.

В апреле 2018 года под окнами здания МГИМО нашли студентку из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как она впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на четвертом этаже вуза она выясняла отношения со своим молодым человеком - Муртузали Меджидовым. Первоначально уголовное дело возбудили по статье УК РФ "Доведение до самоубийства".

8 июня прошлого года Никулинский суд Москвы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес Меджидову оправдательный приговор. За ним тогда осталось право на реабилитацию. Коллегия присяжных большинством голосов вынесла вердикт, согласно которому Меджидова признали невиновным, его освободили в зале суда. Позже Московский городской суд удовлетворил жалобу потерпевших и гособвинения и отменил оправдательный приговор. Дело Меджидова отправили на новое рассмотрение к другому судье. По ходатайству прокуратуры рассмотрение дела перенесли из Никулинского в Измайловский суд.