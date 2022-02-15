На севере Петербурга более 50 школ проверяют из-за сообщений о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Более чем в 50 школах Калининского района Санкт-Петербурга во вторник проводятся проверки после получения анонимных писем о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.

"По нашим данным, в 51 учебном заведении либо отменены занятия, либо проведена эвакуация", - сказал собеседник агентства.

В администрации добавили, что накануне ряд школ и детсадов района уже эвакуировались после аналогичных сообщений о минировании. Здания были проверены взрывотехниками, опасных устройств обнаружено не было.