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Двое мальчиков в возрасте 10 и 11 лет пропали в Липецкой области

Дети не вернулись с тренировки днем ранее

ТАСС, 15 февраля. Добровольцы ищут двух мальчиков в возрасте 10 и 11 лет, которые не вернулись в понедельник с тренировки в Липецке. Об этом сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт" в Липецкой области в "ВКонтакте".

"Помогите найти детей! <...> 14 февраля 2022 года не вернулись с тренировки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что десятилетний мальчик плотного телосложения одет в красную куртку, на нем также красная шапка. Второй ребенок худощавый, одет в черную куртку с желто-синим рисунком и камуфляжные штаны темно-зеленого цвета.

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