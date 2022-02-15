{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве остановили Rolls-Royce топ-менеджера "Русгидро" c номерами от "Жигулей"

Полиция проводит проверку по факту подмены номеров

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы проводит проверку по факту подмены госномеров на элитной иномарке топ-менеджера компании "Русгидро", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В центре Москвы был остановлен Rolls-Royce Phantom, принадлежащий топ-менеджеру ПАО "Русгидро" Вячеславу Пивоварову, с регистрационными номерами от автомобиля ВАЗ-2115, который также числится за ним", - сказал собеседник агентства.

При этом он пояснил сотрудникам ГИБДД, что у него никогда не было отечественного авто. По его словам, в прошлом году он оформлял через знакомых "красивый" номер для своего Rolls-Royce. Полиция начала доследственную проверку.

Теги
Россия
Мосгорсуд оставил в силе приговор девушке, осужденной за ДТП с двумя погибшими детьми
Прокуратура просила ужесточить наказание
Читать полностью