В Москве остановили Rolls-Royce топ-менеджера "Русгидро" c номерами от "Жигулей"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы проводит проверку по факту подмены госномеров на элитной иномарке топ-менеджера компании "Русгидро", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В центре Москвы был остановлен Rolls-Royce Phantom, принадлежащий топ-менеджеру ПАО "Русгидро" Вячеславу Пивоварову, с регистрационными номерами от автомобиля ВАЗ-2115, который также числится за ним", - сказал собеседник агентства.

При этом он пояснил сотрудникам ГИБДД, что у него никогда не было отечественного авто. По его словам, в прошлом году он оформлял через знакомых "красивый" номер для своего Rolls-Royce. Полиция начала доследственную проверку.