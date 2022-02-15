Разыскное дело заведено на экс-замминистра юстиции Ялунина

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Полиция завела разыскное дело на бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, предположительно, утонувшего в Москва-реке в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В целях поиска Ялунина заведено разыскное дело", - сказал собеседник агентства.

По последним данным областного главка МЧС РФ, на месте поисков Ялунина обследовано более 33 тыс. кв. м реки. Из них водолазами за 69 погружений изучено почти 17 тыс. кв. м, камерами, которые опускали через пробуренные лунки, просмотрено свыше 16 тыс. кв. м. Всего от места провала во льду вниз по течению реки пройдено более 2 км. Найти экс-чиновника пока не удается.

70-летний Владимир Ялунин 5 февраля отправился кататься на квадроцикле. У села Козино были обнаружены его следы, ведущие к реке. В месте, где заканчиваются следы, на водоеме образовался разлом льда размером с квадроцикл, который водолазы обнаружили на дне реки. В экстренных службах не исключают, что бывшего замминистра юстиции унесло течением.

Ялунин с августа 1998 года по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 года по август 2006 года был заместителем министра юстиции.