В Тюмени оштрафовали мужчину, нарушившего ПДД более 100 раз за год

ТЮМЕНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Жителя Тюмени, который за год нарушил правила дорожного движения более 100 раз, задержали и оштрафовали. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"Самого злостного нарушителя 2021 года задержали. <...> Нарядом полка ДПС ГИБДД на ул. Осипенко задержан автомобиль BMW, под управлением 21-летнего тюменца, который в минувшем году 111 раз нарушил ПДД, это зафиксировали камеры на дорогах, штрафы не платил, сегодня ему исполнилось 22 года. На место задержания BMW автоинспекторы вызвали судебных приставов, штрафы в сумме 112 400 рублей должник оплатил им на месте. Кроме того, ему были выписаны материалы на оплату 5 500 рублей за два последних нарушения - проезд на красный сигнал и проезд по полосе для маршрутного транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального ГИБДД отметили, что водитель внесен в базу злостных нарушителей, а его передвижение по городу и оплату штрафов автоинспекторы будут держать под особым контролем.