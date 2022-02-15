В ЛНР сообщили, что при обстреле с украинской стороны погиб один военнослужащий республики

ЛУГАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий Луганской народной республики (ЛНР) погиб в результате снайперского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 15:00 (по местному времени, совпадает с московским - прим. ТАСС) ВСУ с направления населенного пункта Орехово открыли снайперский огонь в направлении населенного пункта Голубовское, в результате чего погиб военнослужащий народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием. Они, в частности, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования. Несмотря на эти договоренности, на линии соприкосновения по-прежнему периодически происходят обстрелы.

