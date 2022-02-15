Здание налоговой инспекции загорелось на юге Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в здании инспекции Федеральной налоговой службы на юге Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Каширском шоссе горит здание инспекции Федеральной налоговой службы России № 24 по Южному административному округу столицы", - сказал собеседник агентства.

Очаг пожара находится на третьем этаже здания.

"Площадь пожара в налоговой инспекции на Каширском шоссе составляет 100 кв. м. Горит офисная техника на 4-м этаже, есть угроза перехода огня на чердак", - также сообщил источник в экстренных службах.

Эвакуированы 250 человек. По данным столичного главка МЧС, пострадавших при пожаре нет.