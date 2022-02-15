В Геленджике при проведении работ возле санатория погибли двое водолазов

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодарском крае проверяет обстоятельства гибели двоих водолазов в Геленджике предварительно от отравления угарным газом при проведении подводных работ вблизи санатория, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края во вторник.

"Погибли двое водолазов 1990 и 1994 годов рождения, вели работы возле санатория "Солнечный берег", - сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что предварительная причина - отравление угарным газом.

В пресс-службе также добавили, что ведомство проводит проверку подрядной организации ООО "Комскуба-Сервис", которая выполняла работы.