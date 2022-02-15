Документы о геноциде населения в годы оккупации Ростовской области опубликуют в соцсетях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Архивисты Ростовской области подготовили к публикации в соцсетях подборку из 20 документов, свидетельствующих о фактах геноцида мирного населения в регионе в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками, сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Ростовский областной суд 10 февраля начал рассмотрение дела о признании геноцидом преступлений, совершенных нацистами и их союзниками период оккупации Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Основанием для обращения в суд стали результаты работы, в ходе которой были изучены архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области.

"Донскими архивистами подготовлены к публикации в социальных сетях 20 архивных документов, рассказывающих о фактах преднамеренного уничтожения мирных граждан Ростовской области и военнопленных красноармейцев. Представленные документы - это акты Ростовской областной чрезвычайной комиссии по учету ущерба и злодеяний, сочинения, написанные ростовскими школьниками в 1942 году - после первой оккупации города, рукописные свидетельства очевидцев, фотографии разрушенных зданий", - говорится в сообщении.

Документы будут публиковаться на официальных страницах комитета по управлению архивным делом Ростовской области в социальных сетях. Первым из таких документов стала фотография из фотоальбома "Шахты Донбасса после немецкой оккупации", хранящегося в Центре документации новейшей истории Ростовской области. На снимке запечатлен двор шахты им. Красина в городе Шахты, в шурф которой в период оккупации города в 1942-1943 годах были сброшены около 3,5 тыс. человек.

Ранее в ходе судебного заседания директор Государственного архива Ростовской области, кандидат исторических наук Николай Трапш сообщал, что при подготовке к судебному процессу о геноциде мирного населения на территории региона было изучено более 3,5 тыс. архивных документов, которые могут стать доказательной базой при рассмотрении дела в суде.

Об оккупации Ростовской области

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался временной оккупации немцами: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до середины февраля 1943. С 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден.

По данным прокуратуры Ростовской области, всего за время оккупации на территории региона было уничтожено, угнано в концлагеря не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных. Вывезено в Германию и на территории, находившиеся в тылу германских войск, не менее 85 тыс. мирных граждан.