Фигурантам дела о хищениях в "Ленэнерго" вменяют отмывание более 165 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Трое фигурантов дела о хищениях в компании "Ленэнерго" на строительстве ЛЭП, включая заместителя гендиректора компании Алексея Горячева, предстанут перед судом по обвинению не только в мошенничестве, но и в отмывании свыше 165 млн рублей. При этом размер вменяемых хищений на этапе следствия возрос более чем на 100 млн рублей. Об этом сообщила во вторник прокуратура Санкт-Петербурга.

"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Обвиняемыми по делу, помимо Алексея Горячева, проходят Иван Карпович (заместитель главного инженера АО "Ленэнергоспецремонт", дочерней структуры ПАО "Ленэнерго"), а также замглавы компании ООО "НТ-Ком инжиниринг" Евгений Осипов. По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2018 года фигуранты похитили более 300 млн рублей из бюджетных денег, выделенных ПАО "Ленэнерго" для строительства кабельной линии к стадиону "Газпром-Арена" на Крестовском острове. Обвиняемые завысили в документах стоимость кабеля на 115,7 млн рублей и еще на 185 млн руб. - стоимость произведенных работ. В дальнейшем более 165 млн рублей злоумышленники легализовали, покупая дорогостоящие автомобили, недвижимость, а также совершая фиктивные сделки по расчетным счетам подконтрольных им организаций.

Кроме того, как считает обвинение, Горячев и Осипов в 2015-2016 годах похитили еще более 100 млн рублей из средств АО "Санкт-Петербургские электрические сети", причинив тем самым ущерб ПАО "Ленэнерго". Схема была аналогичной - завышение стоимости силового кабеля.

Ранее всем трем фигурантам вменялось хищение в общей сложности 298 млн рублей: 131 млн на строительстве ЛЭП на Крестовский остров и 167 млн на возведении электроподстанций.

Для рассмотрения по существу дело направят в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.