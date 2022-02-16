В ДТП на федеральной трассе в Свердловской области погиб ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе под Каменском-Уральским в Свердловской области, пострадали оба водителя и девочка пассажир, также погибла ее сестра. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"На 93-м км автодороги федерального значения Екатеринбург - Шадринск - Курган произошло столкновение автомашины Lifan X60 со встречной автомашиной Honda CR-V. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка автомашины Lifan, 10-летняя девочка, погибла на месте происшествия. Ее сестра ровесница, а также водитель автомашины Lifan с травмами доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского", - сообщили в управлении.

В УГИБДД добавили, что также пострадал водитель Honda. "Водитель Lifan X60 пояснила автоинспекторам, что в ходе маневрирования, при объезде внезапно возникшего препятствия (дикое животное), допустила неуправляемый занос автомобиля, после чего произошло столкновение со встречной автомашиной. Вместе с ней в салоне автомашины находились две ее дочери", - уточнили в управлении.