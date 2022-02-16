Авария с участием машины скорой помощи произошла в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Автоавария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла в Челябинске в ночь на среду. В результате травмы получили несколько человек. Об этом говорится в сообщении отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Челябинску.

"16 февраля в 03:30 (01:30 мск) в Челябинске на ул. Воровского водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Ford Transit (скорая медицинская помощь), столкнулся с Mitsubishi Lancer. После этого Ford совершил наехал на стоящий автомобиль "ГАЗ". В результате ДТП травмы получили пассажир Ford (мужчина 1997 года рождения) <…> и женщины 1991 и 1994 годов рождения", - сообщает ведомство.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.