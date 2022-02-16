В Петербурге при плановых работах в метро погиб проходчик

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Проходчик погиб в результате несчастного случая при проведении плановых работ в метрополитене Петербурга. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании "Метрострой Северной cтолицы".

"Вечером 15 февраля при проведении плановых работ на 843-й шахте (Кировский район) произошел несчастный случай, в результате которого погиб проходчик четвертого разряда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по факту несчастного случая проводится внутреннее расследование. В качестве дополнительной меры реагирования организованы внеплановые проверки соблюдения техники безопасности на всех объектах компании.