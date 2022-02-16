На Кубани возбудили дело об участии четырех мужчин в экстремистской организации

КРАСНОДАР, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю выявили факт деятельности религиозной организации "Свидетели Иеговы" в станице Выселки, которая признана экстремистской и запрещена в РФ, следователи возбудили уголовное дело в отношении четверых организаторов. Об этом журналистам сообщили в среду в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Установлено, что мужчины являются участниками местной религиозной организации "Свидетели Иеговы" станицы Выселки, деятельность которой в 2017 году решением Верховного Суда РФ признана экстремисткой и запрещена на территории страны. По версии следствия, в период с июля 2020 по июль 2021 года фигуранты, являясь фактическими руководителями данного запрещенного объединения, организовывали в различных жилых и нежилых помещениях на территории района собрания, а также религиозные выступления в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения и вербовки новых участников", - говорится в сообщении ведомства.

Их деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ Краснодарского края, которые совместно с полицейскими провели ряд обысков, обнаружены религиозная литература учения "Свидетели Иеговы", средства связи, черновые записи. В отношении четверых мужчин возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). На время предварительного следствия арестован принимавший наиболее активное участие в деятельности запрещенного объединения 41-летний фигурант.