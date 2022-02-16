Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения мигрантами двух женщин в Екатеринбурге

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения мигрантами девушки и ее матери в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе СК.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге компания, состоявшая из жителей соседних республик, избила девушку и ее маму. По словам девушки, конфликт начался в автобусе, где несколько молодых людей начали к ней приставать, из-за чего попросила маму встретить ее на остановке. Там компания напала на них, причинив многочисленные травмы.

"Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Надбитову А. Д. незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин, установить лиц, причастных к совершению преступления, и ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

По информации СМИ, ранее в этом районе Екатеринбурга уже были случаи нападения подобных компаний на других людей. При этом, по мнению местных жителей, должной реакции со стороны правоохранительных органов не последовало.