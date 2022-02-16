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Автомобиль врезался в здание на Новослободской улице в Москве

О пострадавших пока не сообщалось

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Водитель автомобиля на Новослободской улице в Москве не справился с управлением и врезался в здание, движение затруднено в сторону Оружейного переулка. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Новослободской улице в районе дома 43/63 водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на тротуар и врезался в здание. <...> Заняты две полосы движения из четырех в сторону Оружейного переулка", - говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

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