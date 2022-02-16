В ДТП с участием электровоза в Северной Осетии пострадали два человека

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с электровозом на железнодорожном переезде в Северной Осетии, сообщили в среду в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

"16 февраля на железнодорожном переезде перегона "Беслан-Колонка" Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение электровоза с легковым автомобилем Audi под управлением мужчины 1991 года рождения. В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по факту ДТП Владикавказская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.