{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

После нападения собак на ребенка в Челябинской области возбудили дело

Расследование ведется по статье о халатности

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено после нападения стаи собак на одиннадцатилетнюю девочку в городе Коркино (Челябинская область).

На эту тему
Отдать команду, найти забор, достать зонт. Что делать при встрече со стаей собак
Отдать команду, найти забор, достать зонт.

Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

"Возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказала она в ответ на вопрос о возбуждении уголовного дела после инцидента.

Ранее в среду сообщалось о нападении стаи собак на 11-летнюю девочку в Коркине, она госпитализирована с травмами головы и тела. 

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области добавили, что устанавливаются виновные должностные лица из числа сотрудников администрации Коркинского района, отвечающие за деятельность по обращению с животными. 

Теги
РоссияЧелябинская область
После пожара в многоэтажке под Псковом госпитализировали двоих детей
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки
Читать полностью