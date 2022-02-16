После нападения собак на ребенка в Челябинской области возбудили дело

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено после нападения стаи собак на одиннадцатилетнюю девочку в городе Коркино (Челябинская область).
Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
"Возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказала она в ответ на вопрос о возбуждении уголовного дела после инцидента.
Ранее в среду сообщалось о нападении стаи собак на 11-летнюю девочку в Коркине, она госпитализирована с травмами головы и тела.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области добавили, что устанавливаются виновные должностные лица из числа сотрудников администрации Коркинского района, отвечающие за деятельность по обращению с животными.