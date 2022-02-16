В Подмосковье в больницу доставили 11-месячного ребенока с наркотическим отравлением

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Одиннадцатимесячный мальчик доставлен в больницу в Мытищах с отравлением растительными наркотиками. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с отравлением, предположительно, наркотическим веществом растительного происхождения, доставлен мальчик 2021 года рождения", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что полицейские по месту жительства опросили отца ребенка 1992 года. Установлено, что семья на профилактическом учете не состоит. "В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей. Полиция выясняет, каким образом запрещенное вещество попало к малолетнему ребенку, а также все обстоятельства инцидента", - добавили в ГУ МВД, отметив, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

По данному факту проверку также начала прокуратура области. "В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Телеграм-канале. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

СК также начал доследственную проверку после госпитализации ребенка с отправлением. "Следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются родители мальчика, изучаются жилищные условия ребенка, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказали ТАСС в ГСУ СК по Московской области.